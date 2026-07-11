Тейлор Свифт заплатила $160 тысяч властям Нью-Йорка за проведение свадьбы

Фото: www.globallookpress.com/ Photo Image Press

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В эту сумму также входила оплата работы полиции на торжестве и перекрытие улиц.

Певица Тейлор Свифт заплатила властям Нью-Йорка более 160 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей. — Прим. ред.) за разрешение на проведение свадебного торжества в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден». Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани, его слова приводит телеканал Newsmax.

«Свифт уже оплатила стоимость разрешения на само мероприятие и обеспечение сил реагирования на нем, превышающую $160 тысяч», — заявил Мамдани.

Как уточняет телеканал, средства пошли на оформление разрешения, перекрытие улиц рядом с ареной, а также компенсацию расходов на работу полиции и городских служб. Безопасность свадьбы обеспечивали от 150 до 200 сотрудников правоохранительных органов, причем некоторым из них пришлось дежурить порядка 30 часов без перерыва.

Свадьба Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси состоялась в начале июля. На церемонии присутствовали более тысячи гостей, среди которых были такие звезды, как Дженнифер Лопес, Эд Ширан, Джимми Фэллон, Джиджи Хадид, Хью Грант и Брэдли Купер. Во время мероприятия действовал запрет на использование телефонов и фотосъемку, а приглашенных попросили подписать соглашения о неразглашении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что художник Джастин Жиньяк собрал мусор с улиц Нью-Йорка после свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси и продал его поклонникам в виде сувениров.

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