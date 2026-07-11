«Можно ожидать»: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию не снят с повестки

Визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию не снят с повестки

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Поездку спецпредставителя президента США и зятя американского лидера в Москву анонсировали еще 16 июня.

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию не снят с повестки. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Не снят, можно ожидать», — сказал инсайдер.

Ранее 5 июля 5-tv.ru писал, что в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом глава государства напомнил собеседнику о приглашении в Россию. Тогда же помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф и Кушнер продолжат работать в качестве посредников по урегулированию украинского конфликта.

Поездку спецпредставителя президента США и зятя американского лидера в Москву анонсировали еще 16 июня — по словам Ушакова, она была согласована с Путиным и Трампом. Издание Politico отмечало, что лидеры Евросоюза всерьез опасаются этого визита. При этом точные даты поездки не были названы.

В конце июня Уиткофф и Кушнер были заняты переговорами в столице Катара по иранскому урегулированию.

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