В Уругвае открыли новый вид динозавров благодаря находке рыбаков

Фото: www.globallookpress.com/Markus Scholz

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Особь могла жить на территории страны более 80 миллионов лет назад.

Исследователи из Уругвая описали ранее неизвестный вид гигантского динозавра, который жил на территории страны более 80 миллионов лет назад. Об этом сообщили в Республиканском университете.

Новый вид получил название Mesetasaurus protector. Открытие стало возможным благодаря двум позвонкам, которые еще в 1980-х годах нашли местные рыбаки. Один из них передал обнаруженную окаменелость в школу, а второй сохранил находку у себя дома.

Лишь спустя несколько десятилетий эти фрагменты хвоста древнего животного оказались у специалистов. После изучения ученые пришли к выводу, что останки принадлежат представителю отдельного вида. Определить уникальность динозавра помогло необычное строение позвонков — характерное углубление располагалось ближе к суставной части.

По оценкам специалистов, Mesetasaurus protector достигал примерно девяти-десяти метров в длину. Название вида связано с Хосе Артигасом — одним из лидеров борьбы за независимость в Латинской Америке и основателем уругвайского государства, которого называли «защитником свободных народов». В Республиканском университете отметили, что эта находка стала вторым официально открытым видом динозавров в Уругвае после Udelartitan celeste.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские палеонтологи выяснили, почему у хищных динозавров появились непропорционально короткие передние конечности. Специалисты из Университетского колледжа Лондона изучили данные о 82 видах динозавров и пришли к выводу, что в ходе эволюции основную роль в охоте стали выполнять крупные головы и мощные челюсти.

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