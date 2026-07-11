Семь человек пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Фото: Max/Подмосковная полиция/mvd50

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Автомобиль вылетел с дороги и протаранил ограждение частного дома.

В городском округе Мытищи семь человек оказались в больнице в результате дорожной аварии. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в канале в мессенджере МАКС.

По информации ведомства, ДТП произошло в селе Троицкое. Автомобиль французской марки Citroën съехал с дороги и врезался в ворота и ограждение частного домовладения. Предварительно, водитель потерял контроль над управлением.

В салоне машины находились семь человек. Медицинская помощь потребовалась водителю и шести пассажирам — всех госпитализировали с различными травмами.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

«По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. По данным регионального управления МЧС России, автобус, следовавший по маршруту Самара — Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двоих детей.

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