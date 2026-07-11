Небензя: остановить героизацию нацистов можно, если режима Зеленского не будет

Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев

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Искоренение нацистской идеологии на Украине возможно только через смену правящего режима.

Прекратить практику героизации нацистов на Украине можно только одним способом. Об этом сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости.

«Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — процитировало агентство слова Небензи.

Поводом для данного заявления послужил принятый Верховной радой 1 июля законопроект о создании «украинского национального пантеона».

Документ, инициированный Зеленским, предполагает включение в него членов запрещенных в России организаций ОУН* и УПА*. Кроме того, украинский лидер лично участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* и присвоил подразделению ВСУ наименование «имени героев УПА*».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что постоянный представитель России при ООН выступал в Совете Безопасности ООН с резкой критикой в адрес украинского постпреда Андрея Мельника. Российский дипломат продемонстрировал коллегам фотографии погибших в результате теракта в Старобельске и осудил поведение Мельника, который, по словам Небензи, проявил неуважение к жертвам трагедии.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.