Беспилотники ВСУ атаковали несколько районов Белгородской области

Фото: Max/Оперштаб Белгородской области/operativno31

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В результате ударов повреждены жилые дома и автомобили.

Беспилотники ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. При этом в нескольких муниципалитетах зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей, объектов инфраструктуры и коммерческих зданий.

Так, в Белгородском округе в селе Ясные Зори после удара дрона поврежден инфраструктурный объект. В Красном Октябре взрыв FPV-беспилотника выбил стекла в одной из квартир многоквартирного дома.

В поселке Октябрьский дрон сдетонировал на дороге, в результате чего повреждения получили грузовой и легковой автомобили. В поселке Политотдельский один беспилотник повредил микроавтобус, а после атаки второго полностью сгорела «ГАЗель».

В селе Бочковка загорелось производственное помещение одного из предприятий, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В Шебекино FPV-дрон нанес удар по коммерческому объекту, повредив оборудование. В селе Графовка после детонации беспилотника во дворе частного дома были выбиты окна.

В Ракитянском округе в хуторе Семейный повреждены жилой дом, гараж, забор и два автомобиля. В селе Бобрава удары FPV-дронов пришлись по гаражу и двум машинам, а в Борисполье повреждения получил объект инфраструктуры.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол беспилотник атаковал частный дом, пробив крышу и повредив окна и внутреннюю отделку.

В поселке Красная Яруга дрон повредил припаркованный автомобиль, а в поселке Уразово Валуйского округа после взрыва беспилотника в воздухе осколками было посечено остекление частного дома. В оперштабе отметили, что информация о последствиях продолжает уточняться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области.

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