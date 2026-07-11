Армия России установила контроль над Бачевском в Сумской области
Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Боевая задача выполнена подразделениями группировки войск «Север».
Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом заявили в министерстве обороны России.
«Подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области», — написала пресс-служба оборонного ведомства в МАКС.
Ранее российские войска отбили у противника населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.