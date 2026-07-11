Ползучая угроза: в Гуанси сбежавшие после тайфуна змеи атакуют людей
Сбежавшие во время наводнения ядовитые змеи уже нападают на людей в Китае
Фото: Reuters/CHINA DAILY
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Жители деревень не могут получить помощь из-за оползней и отсутствия связи.
В китайской провинции Гуанси сбежавшие из разрушенного тайфуном питомника ядовитые змеи уже начали атаковать местных жителей. Об этом сообщило китайское издание SOHU.
По меньшей мере один человек госпитализирован с тяжелым укусом — мужчину с сильной интоксикацией с трудом вывезли спасатели по размытой дороге, в больнице ему ввели сыворотку.
Еще несколько обращений зафиксировано в деревне Дэнвуй, однако скорая помощь не может пробиться к пострадавшим: мобильная связь отсутствует, а единственная трасса перекрыта оползнями.
Местные власти предупредили жителей, что, несмотря на спад воды, риск встречи с хищниками остается высоким. Спасательные отряды пытаются проложить объездные пути, однако синоптики сообщили, что новые ливни могут надолго задержать оказание полноценной помощи пострадавшим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в китайской провинции Гуанси из-за разрушительного тайфуна «Мэйсак» затопило несколько деревень, а в поселке Юньбяо вода снесла частный серпентарий — на свободе оказались около 800–900 рептилий, включая ядовитых кобр и королевских змей.
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