«Почувствовал себя плохо и умер»: турист скончался на горе Эльбрус
СК: организована доследственная проверка по факту смерти туриста на горе Эльбрус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Следственном комитете РФ организовали доследственную проверку.
Турист погиб после восхождения на гору Эльбрус. Об этом заявили в Следственном комитете РФ, в ведомстве организовали доследственную проверку.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту смерти туриста на горе Эльбрус», — сообщается в канале Следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии в мессенджере МАКС.
Следователи предварительно установили, что группа из четырех туристов отправилась на Эльбрус с двумя проводниками 11 июля. На обратном пути одному из альпинистов стало плохо, и он умер, его тело спускают с горы. Другие участники восхождения в безопасности и чувствуют себя хорошо.
Криминалисты и судмедэксперты проведут вскрытие, чтобы установить причину смерти, добавили в СК.
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