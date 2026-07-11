«Теневые силы»: проект о чтении переписок в ЕС назвали скрытой манипуляцией
Питер Левелс назвал проект о слежке в соцсетях в ЕС манипуляцией теневых сил
Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu
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В программе Chat control нет ничего демократического, за ней стоят могущественные и влиятельные структуры со своими интересами.
Проект о слежке в соцсетях «Контроль чата» (Chat control), утвержденный в Европейском союзе (ЕС), продвинули влиятельные теневые силы. Об этом заявил программист и обозреватель Питер Левелс в соцсети X.
«В этом нет ничего демократического, и за этим стоят крупные влиятельные силы, которые могут манипулировать ЕС ради чего угодно», — заключил Левелс.
После одобрения проекта европейские силовики могут на законных основаниях без получения ордера просматривать переписку, электронные письма и фото любого человека без ордера.
Также эксперт отметил, что большая часть Европарламента была против проекта, поэтому его инициаторы пошли на уловку. Они выждали, момент, когда большинство членов совещательного органа уйдут в отпуск, чтобы осталось лишь несколько, а затем организовали «срочное» голосование за принятие проекта.
Утверждение программы Chat control ранее прокомментировал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, сравнив Европейский союз с развивающимися африканскими странами («банановыми республиками — Прим. ред.).
«Когда-то типичные для банановых республик, такие приемы теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», — написал Дуров на своей странице в X.
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