Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Противник не мог сбить ни одну ракету.

Украина признала неспособность средств противовоздушной обороны (ПВО) перехватить и ликвидировать баллистические ракеты ВС РФ. Это следует из официальной сводки командования воздушных сил ВСУ, опубликованной в Telegram-канале.

Минувшей ночью ВС РФ при помощи высокоточного оружия нанесли групповые удары по ряду объектов Украины. По данным ВСУ, Россия применила, в частности, шесть баллистических ракет «Искандер» и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Их сбить враг не смог. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

ВСУ также сообщили, что ВС РФ нанесли 121 удар, используя беспилотники.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины, а также портам в Одесской области. Враг использовал эти объекты в своих нуждах. К примеру, для транспортировки и хранения военных грузов. При этом следует отметить: наше ведомство не уточняло количество и тип используемого оружия.

Прежде армия России в ходе аналогичного удара по Украине поразила газораспределительную станцию в Кривом Роге. Этот объект играл важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона. Станция была задействована в подаче газа на оборонные заводы города.

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