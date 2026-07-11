Тяжесть, отеки и варикозная болезнь: врач рассказала, чем опасна сидячая работа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на здоровье.

Сидячая работа может стать причиной появления варикозной болезни. Об этом «Известиям» рассказала травматолог-ортопед Антонина Завадская.

Доктор напомнила, что малоподвижный образ жизни негативно сказывается на здоровье. Из-за длительного пребывания в одном положении, например, сидя перед монитором компьютера, мышцы голени практически не сокращаются. Это, как уточнила Завадская, не очень хорошо.

Травматолог-ортопед пояснила, что обычно они работают как «мышечный насос», помогая тем самым крови нормально функционировать в организме — поднимаясь от ног к сердцу. Однако в сидячем положении этот процесс нарушается. Поэтому врачи и не рекомендуют находится долго в одном и том же положении.

Завадская добавила, что в результате этого образуется застой крови в ногах. Из-за этого у человека сначала может появиться тяжесть, затем отеки, а после и варикоз.

Еще малоподвижный образ жизни негативно сказывается на мышцы, которые помогают правильно распределять нагрузку при движении. Если человек долго находится в сидячем положении и практически не занимается спортом, то рано или поздно, как сказала врач, у него могут появиться следующие симптомы: скованность в теле, боли в коленях и позвоночнике.

Завадская посоветовала россиянам не пренебрегать элементарными правилами. По ее словам, во время работы достаточно хотя бы каждый час вставать из-за рабочего стола и делать небольшую разминку. При возможности следует пользоваться лестницей, а не лифтом.

«Желательно уделять умеренной физической активности не менее 30 минут в день», — добавила врач.

Для профилактики здоровья Завадская порекомендовала регулярные прогулки, а также следить за питанием, чтобы не набрать лишний вес.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как сохранить здоровье вен и сосудов. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Одно из них — больше двигаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.