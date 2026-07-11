Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Актер и спецпредставитель МИД РФ также высказался о Трампе и Зеленском.

Американский актер и спецпредставитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал назвал президента РФ Владимира Путина величайшим мировым лидером.

«По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — сказал артист в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Сигал высказался и о главах других государств. Он неодобрительно оценил лидера киевского режима Владимира Зеленского — по его словам, тот остался актером, так и не став политиком. Также звезда поделился мнением о том, что президент США Дональд Трамп «имеет собственный стиль».

Кроме того, Сигал подчеркнул, что в Штатах и Европе очень многие имеют превратное представление об РФ. Ранее артист отметил, что Россия и Запад могли бы достичь взаимопонимания с помощью искусства. По его словам, музыка и кино обладают силой, которая способна объединять людей.

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