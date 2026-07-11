Армия России выскоточными ударами поразила военные заводы и склады в Киеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Российские войска применили дальнобойное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА.

Армия России в ночь на 11 июля нанесла групповые удары высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом сообщили на канале Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в ведомстве.

В результате атак поражены военные заводы и склады в Киеве, на которых хранили и производили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности полета.

Ранее Вооруженные силы России в ответ на террористические удары украинских боевиков нанесли групповой удар по оборонным объектам Украины в Киеве. Также ряд объектов противника поразили оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Кроме того, в ночь на 8 июля российские войска нанесли успешный удар по предприятию «Самсунг-Украина», на котором выпускались комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

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