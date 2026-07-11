«Приказы уже отданы»: Трамп заявил о тысяче ракет, направленных на Иран

Трамп заявил, что на Иран направят тысячу ракет в случае покушения на него

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Emmi Korhonen

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До этого израильская разведка передала Вашингтону важную информацию касательно главы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае покушения на него со стороны Ирана на Тегеран обрушатся тысячи ракет.

«Тысяча ракет заряжены и нацелены на Исламскую Республику Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу», — написал глава Белого дома у себя на странице в социальной сети Truth Social.

Иранское правительство, как добавил Трамп, не раз ему угрожало. По его словам, Тегеран может предпринять попытку совершить покушение на действующего президента США, то есть на него, в ближайшее время.

Трамп, в свою очередь, предупредил, что «приказы уже отданы». Таким образом, если с ним что-то произойдет, то Иран будет стерт с лица Земли.

«Американские военные готовы, желают и способны в течение одного года <…>. полностью уничтожить все районы Ирана», — заключил Дональд Трамп.

Ранее израильская разведка передала Вашингтону данные о том, что Тегеран разработал новый план Дональда Трампа. Об этом писала газета The Wall Street Journal. По данным издания, Тегеран якобы хочет отомстить главе Белого дома за смерть одного из высокопоставленных военных.

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