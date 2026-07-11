Двухлетняя девочка умерла после трех часов в раскаленной машине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Няня оставила ребенка в автомобиле в полуденную жару.

В американском штате Флорида двухлетняя девочка погибла после того, как провела несколько часов в припаркованном автомобиле в жару. Об этом сообщает Metro со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Трагедия произошла в городе Холландейл-Бич. По предварительным данным, ребенок находился под присмотром няни, которая оставила девочку в салоне автомобиля Honda Odyssey примерно на три с половиной часа. В тот день температура воздуха в регионе поднималась примерно до 33 градусов.

Девочку обнаружили спустя несколько часов

Погибшая девочка находилась в автомобиле с 9:30 утра до 13:00. После того как ребенка обнаружили, ее доставили в больницу, однако спасти девочку врачам не удалось.

В полиции Холландейл-Бич сообщили, что получили информацию о произошедшем около 13:35. Сейчас обстоятельства смерти ребенка расследуются.

Правоохранительные органы передали материалы в прокуратуру округа Бровард, где должны определить, есть ли основания для предъявления кому-либо уголовных обвинений.

Мать ребенка требует справедливости

Мать погибшей рассказала журналистам, что раньше у нее не было проблем с няней, которая присматривала за девочкой. По ее словам, она доверяла няне и не ожидала, что произойдет трагедия.

Женщина заявила, что хочет добиться справедливости для своей дочери и получить ответы на вопросы о последних часах жизни ребенка.

По информации местных СМИ, мать также утверждала, что няня могла передать присмотр за девочкой пожилому родственнику с деменцией. Однако эта информация официально не подтверждена полицией.

Следователи продолжают изучать все обстоятельства произошедшего, а решение о возможных обвинениях пока не принято.

Специалисты предупреждают об опасности жары

Случаи гибели детей в закрытых автомобилях регулярно происходят в разных странах в летний период. Но температура внутри машины может быстро повышаться даже в относительно прохладную погоду.

По данным специалистов, маленький ребенок может получить смертельно опасный тепловой удар всего за несколько минут после того, как оказался в раскаленном салоне.

Глава полиции Холландейл-Бич Мишель Мишель призвал родителей и всех, кто занимается детьми, всегда проверять автомобиль перед тем, как покинуть его.

«Мы надеемся, что эта трагедия напомнит каждому человеку о простой привычке — всегда проверять заднее сиденье перед тем, как закрыть машину», — заявил он.

Правоохранители подчеркнули, что даже несколько секунд внимания могут помочь предотвратить подобные трагедии в будущем.

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