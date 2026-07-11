Фанаты Тейлор Свифт раскупили мусор с улиц Нью-Йорка после ее свадьбы

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Среди лотов — окурки, стаканчики и тест на овуляцию, упакованные в пластиковые кубы.

Художник Джастин Жиньяк собрал мусор с улиц Нью-Йорка после свадьбы певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси 3 июля и продал его фанатам в виде сувениров. Об этом сообщает UPI.

Жиньяк, одетый в смокинг, собрал окурки, бумажные стаканчики, пластиковые трубочки, обрывки ткани, тест на овуляцию, пакеты, фантики и один наушник AirPod. Затем он поместил их в герметичные пластиковые кубы с надписью «JUST& T MARRIED» и датой свадьбы.

По словам художника, его костюм вызвал путаницу у фанатов, которые приняли его за гостя, но он объяснил, что собирал мусор только снаружи, так как не был приглашен внутрь.

Кубы стоили 25 долларов за маленький и 100 — за большой. Все 50 экземпляров были раскуплены. Жиньяк уже много лет собирает мусор в Нью-Йорке и продает его как памятные сувениры к местным событиям.

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси состоялась 3 июля 2026 года в Нью-Йорке. Певица и звезда NFL официально стали супругами. Церемония прошла в Madison Square Garden, где на фасаде арены появилась надпись «JusT& T Married» — игра слов с инициалами молодоженов. Несмотря на огромный интерес поклонников по всему миру, подробности торжества остались практически недоступными.

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