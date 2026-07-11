Питание поможет скорректировать генетику: российские ученые начали исследование

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты ищут новые способы обеспечить здоровое долголетие.

У россиян может появиться возможность коррекции генетики при помощи питания. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, ученые начали проводить соответствующее исследование.

«У наших ученых есть темы, по которым они работают, и как только будет какой-то результат, мы его, конечно, предъявим», — отметила Голикова.

Она подчеркнула, что хорошее питание — важное условие для здорового долголетия.

Накануне вице-премьер заявила, что походы в театр являются такой же составляющей здорового образа жизни, как и спорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здоровый продолжительный сон — один из ключевых факторов, влияющих на продолжительность жизни. Те, кто спит менее семи часов в сутки, рискуют столкнуться с ускоренным старением. Недостаток ночного отдыха нарушает обмен веществ, ослабляет иммунитет и ухудшает состояние головного мозга. При этом особенно внимательно к качеству сна следует относиться в теплое время года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.