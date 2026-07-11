В Татарстане перевернулся междугородний автобус, в котором были 46 человек

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Татарстане съехал в кювет и перевернулся междугородний автобус, в котором находились 46 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, водитель транспортного средства, следовавшего по маршруту Самара — Набережные Челны, не справился с управлением.

«В автобусе находилось 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей. Погибших нет», — уточнили в управлении.

Отмечается, что 15 человек обратились за медицинской помощью, трое находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

Накануне ДТП с пассажирским автобусом произошло в Москве. Виновником аварии стал водитель «Газели», нарушивший правила дорожного движения. Не убедившись в безопасности совершаемого маневра, он подрезал автобус, который в результате влетел в рекламный щит. Пострадали 25 человек, в том числе водитель автобуса.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы заявили, что «Мосгортранс» окажет необходимую помощь всем пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. Предприятие также будет добиваться привлечения к ответственности виновника аварии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.