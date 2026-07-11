Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Каждый год в музыкальном пространстве появляются новые исполнители. Почему одни быстро теряют популярность, а другие собирают концерты до старости?

Народный артист России Стас Михайлов считает, что настоящий успех зависит не только от таланта, но и от отношения исполнителя к своим слушателям. Об этом певец рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По мнению артиста, сегодня музыкальная индустрия изменилась, а путь к славе стал значительно короче. Однако удержаться на вершине удается далеко не всем.

«Раньше были поколения и династии творческие. Сейчас нарушен весь порядок», — отметил Михайлов.

Исполнитель убежден, что профессия артиста требует полной самоотдачи. По его словам, после того как зрители полюбили исполнителя, он становится перед ними ответственным.

«Слово „артист“ подразумевает жизнь для людей. Это донорское место. Это не развлечение на сцене. Чтобы тебя полюбили, признали, ты потом перед этими людьми должен быть ответственным», — заявил певец.

Михайлов подчеркнул, что желание прославиться или заработать деньги само по себе не является чем-то плохим. Однако настоящую ценность артиста определяет то, насколько долго он способен оставаться востребованным.

«Для самолюбования — допускается. Заработать деньги — допускается, я не ханжа. Если у тебя это получается — слава Богу. Но как с этим справиться потом и насколько долго ты зашел — это покажет время», — сказал он.

По словам народного артиста, каждому музыканту дается ограниченный творческий ресурс, поэтому важно правильно им распорядиться.

«Ты не будешь писать такое количество песен, хитов, как в 20 или в 30 лет. Каждому творческому человеку дается определенный багаж. Все ограничено по времени. Вот как ты этим распорядишься — это очень важно», — заключил Стас Михайлов.

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