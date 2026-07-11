«Такая ерунда»: MARGO о кризисе среднего возраста

Фото, видео: Валерия Калугина/ТАСС; 5-tv.ru

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Певица призналась, что уже трижды впадала в тяжелые думы, но зато выработала для себя способ борьбы с кризисом.

Певица MARGO призналась, что, несмотря на жизнерадостный образ, не раз сталкивалась с тяжелыми эмоциональными состояниями. Справляться с ними артистке помогает творчество, а не длительный отдых. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам исполнительницы, за свою жизнь она уже несколько раз переживала состояние, которое сама называет кризисом среднего возраста.

«Казалось бы, я такой позитивный человек, но я бывала уже в этих депрессиях, наверное, раза три. В таких сложных, которые называются кризисом среднего возраста. У людей в сорок начинается, а у меня уже раза три был», — рассказала MARGO.

Певица призналась, что долго искала способ выйти из этого состояния и пришла к выводу, что бездействие только усугубляет ситуацию.

«Все говорят: дай себе время отдохнуть, ничего не делай, просто смотри в потолок. Такая ерунда», — заявила артистка.

По мнению исполнительницы, вернуть силы помогает любая активность, особенно творческая.

«Как раз нужно делать. Ты начинаешь что-то делать — не важно что, первое, что придет в голову. И только когда ты делаешь, в процессе появляется энергия. Это лучший способ выхода из депрессии», — уверена MARGO.

Артистка добавила, что именно музыка и работа помогают ей быстрее переживать непростые периоды жизни.

«Только творчество помогает мне переживать мои кризисы, потому что я начинаю действовать, записывать песни, танцевать, и это очень выводит», — заключила певица.

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