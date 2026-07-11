Более трети взрослых россиян страдают от «болезней-всадников»

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В состав этой группы входят рак и диабет.

Более трети взрослых жителей России страдают так называемыми «болезнями-всадниками». Об этом на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, эта группа включает в себя такие серьезные заболевания, как диабет второго типа, патологии сердечно-сосудистой системы, нейродегенеративные расстройства и рак.

«В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны», — заявила заместитель председателя правительства РФ.

При этом она отметила, что приведенная статистика — не повод для отчаяния, так как данные болезни не развиваются за несколько часов или дней и их можно выявить на ранних стадиях. Она подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения отнесла эти патологии к управляемым.

При этом вице-премьер указала на важность работы над увеличением продолжительности жизни россиян. Справиться с проблемой можно при помощи мер по предупреждению и замедлению развития болезней и сохранению умственных способностей у старшего поколения, пояснила Голикова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что к 2050 году количество случаев онкологических заболеваний в мире может вырасти до 35 миллионов.

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