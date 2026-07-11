Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Вашингтон требует от Тегерана признать Ормузский пролив открытым.

США выдвинули Ирану ультиматум. От Тегерана требуют до конца суток признать Ормузский пролив открытым, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

«США установили для Ирана крайний срок — субботу. <…> Администрация Трампа требует, чтобы Иран выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязавшись прекратить обстрелы коммерческих судов», — говорится в сообщении.

По информации издания, требование американской стороны было передано Тегерану в пятницу, 10 июля.

Агентство Reuters, в свою очередь, передает, что в Белом доме также настаивают на передаче США в кратчайшие сроки урана, оставшегося под руинами иранских ядерных объектов после прошлогодних американских ударов.

«Если мы не получим ядерную пыль, у нас не будет сделки с Ираном», — заявил агентству высокопоставленный американский чиновник.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Иран и США 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает завершение конфликта. В начале июля Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договоренностей, заявив, что иранские силы атаковали несколько коммерческих кораблей в Ормузском проливе. В ночь на 8 июля американские военные возобновили обстрелы объектов на территории исламской республики. Иран в ответ атаковал военные базы США на Ближнем Востоке.

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