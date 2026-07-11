Сборная Испании сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира по футболу

Фото: www.globallookpress.com/DC / Crysta Pix /Sports Pr

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В четвертьфинале испанцы победили команду Бельгии.

Сборная Испании по футболу победила команду Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча, которая прошла в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась победой «Красной фурии» со счетом 2:1. Первый гол в матче забили испанцы — на 30-й минуте отличился Фабиан Руис. Бельгийцам удалось сравнять счет в концовке первого тайма — на 41-й минуте забил Шарль Де Кетеларе. Победу сборной Испании принес гол Микеля Мерино на 88-й минуте встречи.

Соперником сборной Испании в полуфинале станет команда Франции, которая в четверг со счетом 2:0 обыграла Марокко. Встреча пройдет 14 июля в Арлингтоне (штат Техас) и начнется в 22:00 по московскому времени.

Испанцы смогли дойти до полуфинала чемпионата мира по футболу впервые с 2010 года. Тогда команда стала победителем мирового первенства, которое проходило в ЮАР.

В другом полуфинальном матче встретятся победители матчей Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария. Обе встречи пройдут 12 июля и начнутся в полночь и в 4:00 по московскому времени соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что марокканские болельщики устроили погромы в Европе после поражения в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

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