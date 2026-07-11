Иран уличили в попытках восстановить ядерную инфраструктуру

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Активность зафиксирована сразу на нескольких площадках.

Иран приступил к восстановлению инфраструктуры своих ядерных объектов, разрушенных во время конфликта с США и Израилем. К такому выводу пришел американский телеканал CNN после получения спутниковых снимков.

«Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты», — сказано в публикации.

В опубликованном на сайте материале также говорится, что речь идет о работах на военном комплексе исламской республики Парчин. Авторы считают, что размещенные кадры зафиксировали признаки восстановления объекта после американских и израильских атак.

Кроме того, в статье сказано, что всплеск активности выявлен и на других военных и ядерных площадках. Телеканал добавил, что все работы проводились в период действия соглашения о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о недопущении появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, этот вопрос намного важнее, чем вспышка нового военного конфликта и возможный экономический кризис.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке американских военных на атомную электростанцию «Бушер» в исламской республике.

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