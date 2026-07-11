Свыше 500 жителей Херсонской области стали жертвами атак ВСУ

Сальдо: в результате атак ВСУ на Херсонскую область погибли 545 человек

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Киевский режим намеренно наносит удары по гражданским объектам в регионе.

Агрессивные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) унесли жизни более 500 жителей Херсонской области. Об этом в международном телемосте «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области» сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В результате агрессии ВСУ погибли 545 мирных жителей. <…> Среди погибших 20 детей. <…> Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы все это видим наяву», — сказал он.

Губернатор также обратил внимание на количество пострадавших. По его словам, ранения различной степени тяжести получили 3 724 человека, из них 109 — это несовершеннолетние граждане.

Сальдо подчеркнул, что действия киевских властей направлены против мирного населения, которое сталкивается с ударами и обстрелами боевиков каждый день. Он добавил, что целями ВСУ становятся жилые дома и социальные объекты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что часть жителей Херсонской и Запорожской областей лишилась света после атаки боевиков на энергетические объекты.

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