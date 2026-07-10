Лавров: Россия готова наладить серийное производство вакцины от Эболы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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У России уже есть препарат против вируса, разработанный Институтом Гамалеи.

Россия готова запустить массовое производство вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бурундийским коллегой Эдуаром Бизиманой.

Глава ведомства отметил, что российские представители уже посещали африканские страны, охваченные вирусом. По его словам, они в кратчайшие сроки провели все ключевые исследования.

«Наши представители приезжали сюда, провели оперативно работу на месте, нашли те тест-системы, которые работают для выявления этого конкретного вируса и готовы <…> выпускать в серийных объемах вакцину против нового штамма», — подчеркнул он.

Лавров также пояснил, что российская сторона обратилась к руководству Бурунди с просьбой предоставить биоматериалы, необходимые для запуска производства препарата. Министр добавил, что после их получения Россия приступит к производству вакцины.

О наличии у России лекарства для борьбы с новым штаммом Эболы в июне сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Вакцину разработали сотрудники Института Гамалеи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свыше 500 граждан Демократической Республики Конго стали жертвами вспыхнувшей лихорадки.

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