В Крыму в условиях ЧС начнут выдавать гуманитарную помощь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Тимкив

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Наборы будут включать в себя продукты и гигиенические принадлежности.

Российский Красный Крест планирует увеличить объемы гуманитарных резервов в Крыму и Севастополе в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили на сайте организации.

В настоящее время в Крыму уже подготовлены необходимые запасы. В них входят 800 продуктовых наборов, 700 комплектов средств гигиены, 43 тонны питьевой воды, а также оборудование для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья — инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.

В Севастополе сформировали 600 гуманитарных наборов. Кроме того, для города приобретается специальная установка очистки воды, которая позволит обеспечить жителей питьевой водой в случае перебоев с водоснабжением.

В Крыму и Севастополе 26 июня ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что мера была согласована с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

По словам руководителя региона, введение режима ЧС необходимо для ускорения и упрощения процедур, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, а также восстановлением возможного ущерба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ на энергетические объекты Севастополь временно остался без электричества. Социальные учреждения перевели на резервные источники питания. Экстренные службы занимаются устранением последствий и восстановлением подачи электроэнергии жителям города.

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