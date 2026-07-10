Туск призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации нацистов

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Польский премьер при этом позитивно оценил итоги встреч президента республики Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев к переосмыслению отношения к теме прославления бандеровцев на Украине. Об этом он заявил накануне Дня памяти жертв Волынской резни. Трансляцию выступления политика вел телеканал TVP Info.

Обращаясь к украинским гражданам, глава польского правительства отметил, что основой европейского единства должна оставаться историческая правда и именно она необходима для примирения.

«Еще раз обращаюсь ко всем порядочным, мудрым и ответственным украинцам. Помните: великая европейская общность основана на правде, а правда — это абсолютно необходимый фундамент примирения. Поэтому я надеюсь, что там, на той стороне, люди отрезвеют», — заявил журналистам Туск.

При этом польский премьер положительно высказался о встрече президента Польши Кароля Навроцкого и лидера киевского режима Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре. По словам Туска, сам факт переговоров показывает, что стороны понимают серьезность возникшего кризиса.

«Сам факт встречи президентов Навроцкого и Зеленского я оцениваю весьма положительно. <…> По крайней мере, оба они точно осознают: этот кризис зашел слишком далеко и наносит ущерб как Польше, так и Украине», — сказал Туск.

Причиной нового обострения отношений между Варшавой и Киевом стало решение Владимира Зеленского в конце мая присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА*» (Украинская повстанческая армия*).

После этого президент Польши лишил украинского лидера высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. В ответ Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и объявил о создании пантеона украинских героев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша заявила о разногласиях с Украиной по вопросам исторической политики и евроинтеграции. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что вступление в Евросоюз предполагает соблюдение единых требований для всех стран. По его словам, одним из ключевых условий является уважение исторической памяти.

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* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.