Певица MARGO: не буду плакать, если расстанусь с парнем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певица не привыкла долго грустить и лить слезы. Даже болезненное расставание с молодым человеком не способно выбить ее из обоймы больше, чем на пару часов.

Певица MARGO призналась, что не относится к людям, которые месяцами переживают из-за расставания с любимым человеком. Артистка уверена: грустить можно, но ненадолго. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Исполнительница объяснила, что именно поэтому ей гораздо ближе веселые и танцевальные композиции, чем лирические баллады. По словам MARGO, в начале карьеры она еще искала собственный стиль, однако после успеха песни «Кукаряку» окончательно поняла, какой хочет видеть себя на сцене.

«Когда резко произошел бум с „Кукареку“, очень много людей меня узнали, и я поняла, что это я. Вот такой я хочу быть на сцене — веселой, позитивной, танцевать и развлекать людей», — рассказала певица.

При этом артистка не скрывает, что романтические переживания ей тоже знакомы, однако долго зацикливаться на них она не привыкла.

«Я тот человек, который не будет плакать, если расстанусь с парнем. Да, есть люди, которые очень долго переживают, грустят. И я могу, конечно, погрустить пару часов», — призналась MARGO.

После этого, по словам исполнительницы, она предпочитает двигаться дальше.

«А потом скажу: „Гуляем! Жизнь одна, рвем!“ Поэтому я не очень люблю лирику», — отметила артистка.

Несмотря на это, MARGO продолжает записывать и более чувственные композиции. Певица объяснила, что хочет создавать музыку не только для себя, но и для слушателей с разными музыкальными предпочтениями.

«Я счастлива, что появились поклонники у такого творчества. Теперь у меня есть разная аудитория, которая любит меня и одну, и другую», — заключила исполнительница.

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