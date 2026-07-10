Повар Крюков: чем меньше специй в мясе, тем оно качественнее

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Некоторые ингредиенты в маринаде могут оказаться попыткой скрыть недостатки продукта.

При покупке готового шашлыка стоит внимательно изучить состав маринада и внешний вид мяса. О том, на какие детали следует обратить внимание, в беседе с 5-tv.ru рассказал шеф-повар Анатолий Крюков.

По словам эксперта, вид мяса — будь то свинина, говядина, птица или рыба — не играет решающей роли. Гораздо важнее состав маринада.

«Чем меньше специй, тем будет качественнее шашлык, качественнее мясо», — пояснил Крюков.

Шеф отметил, что большое количество репчатого лука, а также добавление лимона или апельсина может использоваться для размягчения жесткого мяса. Благодаря этому недорогие части туши, например лопатку или окорок, иногда выдают за более дорогую свиную шею или карбонад.

Кроме того, специалист не советует выбирать шашлык в кефирном, кисломолочном или томатном маринаде. По его словам, в такой смеси покупателю сложнее оценить качество продукта по запаху и внешнему виду.

При покупке также стоит обратить внимание на упаковку. Предпочтение лучше отдавать прозрачной таре с минимальным количеством маринада и специй. Еще один важный момент — отсутствие в составе усилителя вкуса Е621 (глутамата натрия). Если шашлык продается на развес, эксперт рекомендует попросить продавца показать мясо и дать возможность оценить его запах.

Еще один показатель качества — срок маринования. По словам Крюкова, оптимально, если мясо находилось в маринаде около 12 часов. Если же продукт уже долго хранится в маринаде, от покупки лучше отказаться.

«Если по маркировке стоит более длительная дата, от такого шашлыка я советую отказаться, потому что мясо некачественное. Ну, как бы оно будет очень сильно размягчено», — пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правильный гарнир к шашлыку помогает снизить нагрузку на пищеварение и сделать прием пищи более сбалансированным. Врач-диетолог Анна Шейфер рассказала, что оптимальным дополнением к мясу станут свежие овощи и легкие салаты. По ее словам, огурцы, помидоры, зелень и листовые салаты богаты клетчаткой и водой, что способствует пищеварению и помогает частично компенсировать жирность шашлыка.

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