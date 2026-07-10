Силы ПВО уничтожили 144 украинских беспилотника над территорией России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Атакам подверглись 10 регионов, а также акватория Черного моря.

Силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО отражали воздушную атаку в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Согласно информации Минобороны, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Были поражены военные аэродромы, склады боеприпасов, объекты производства и хранения беспилотников, а также пункты временного размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.