Захарова связала осквернение захоронений в Нидерландах с политикой Запада

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Испортили около 150 надгробий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала акт вандализма на мемориальном кладбище советских воинов в нидерландском городе Лесден. По ее мнению, произошедшее стало следствием политики западных стран в отношении исторической памяти. Об этом она написала в Telegram-канале.

Захарова заявила, что на протяжении многих лет на Западе сносили памятники, переписывали историю и пытались принизить роль советских солдат в освобождении Европы.

«Вы вскормили нацизм на Украине и неонацистов у себя в странах. Именно вы годами последовательно разрушали уважение к исторической памяти. И сегодняшнее осквернение воинских захоронений является прямым следствием этой политики», — написала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Россия не намерена забывать произошедшее и не позволит замолчать этот факт.

Нидерландский военный фонд сообщил, что неизвестные повредили около 150 надгробий на мемориальном комплексе. На памятники были нанесены различные лозунги. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет полиция. На время проведения следственных действий мемориальный комплекс закрыт. На кладбище покоятся 865 советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кладбище советских воинов в польском Гданьске, на котором похоронены свыше трех тысяч бойцов, было осквернено нацистской символикой и лозунгами.

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