Политика Бориса Надеждина* внесли в реестр иноагентов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Он распространял материалы организации, признанной нежелательной в России, и недостоверную информацию о властях России.

Министерство юстиции России внесло российского политика Бориса Надеждина* в реестр иностранных агентов. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.

Основанием для такого решения стали участие Надеждина в распространении материалов иностранных агентов и организации, признанной нежелательной в России, а также распространение, по версии ведомства, недостоверной информации о решениях российских органов власти и избирательной системе. Кроме того, в публикации говорится, что политик призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Помимо Надеждина, в обновленный реестр внесены предприниматель Тимофей Рогожин*, журналистка Екатерина Воропай* и объединение «Штаб кандидатов»*.

В Минюсте сообщили, что Воропай, по версии ведомства, распространяла недостоверную информацию о деятельности российских органов власти, выступала против специальной военной операции, участвовала в распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными, а также проживает за пределами России.

Аналогичные основания, включая распространение материалов иностранных агентов, выступления против специальной военной операции и проживание за границей, ведомство указало в отношении Тимофея Рогожина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении комика, актера и продюсера Семена Слепакова* объявили в розыск. По данным ведомства, артист, находясь за пределами России, публиковал материалы в социальной сети без отметки о том, что они размещены иностранным агентом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включены в реестр иностранных агентов РФ.