Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза
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В регате участвовали почти четыре сотни спортсменов со всего мира.
Петербурженка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL среди спортсменок до 19 лет. Об этом сообщил Санкт-Петербургский парусный союз.
Первенство мира проходило с 3 по 10 июля в испанском Сант-Пере-Пескадоре. На старт вышли 399 спортсменов из 36 стран. Россию в нейтральном статусе представляли шесть виндсерферов.
На протяжении всей регаты Таисия Стопченко держалась в числе лидеров. По итогам финальной серии она набрала 18 очков и значительно опередила ближайших соперниц — британку Софи Кларк с 46 очками и француженку Тэа Ле Борн Зибетти с 50.
В Санкт-Петербургском парусном союзе отметили, что в конце прошлого года Стопченко также завоевала серебро крупного юниорского турнира в классе iQFOiL.
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1/5 Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза
2/5 Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза
3/5 Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза
4/5 Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза
5/5 Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза