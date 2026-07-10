Рассекречено: США считали НЛО секретной разработкой СССР

Пентагон: США считали, что НЛО в небе над страной могли быть советскими аппарата

Фото: 5-tv.ru

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Это одна из версий американской разведки, о которой стало известно после обнародования архивных материалов.

США рассматривали версию о том, что замеченные над страной неопознанные летающие объекты могли быть советскими летательными аппаратами. Об этом стало известно после изучения РИА Новости рассекреченных документов Пентагона.

«Происхождение этих аппаратов не удается установить. Эти объекты имеют иностранное происхождение, и в таком случае наиболее логично предположить, что они из Советского Союза», — говорится в исследовании разведки Военно-воздушные силы (ВВС) США, подготовленном в конце 1940-х годов.

Американские аналитики допускали, что Советский Союз мог добиться значительного прогресса в авиационных технологиях благодаря немецким разработкам, полученным после Второй мировой войны, а также помощи немецких специалистов. В частности, в документах упоминаются проекты самолетов типа «летающее крыло», которые соответствовали описаниям некоторых объектов, замеченных в небе над США.

Кроме того, в исследовании отмечаются разработки советского авиаконструктора Бориса Черановского, который также занимался созданием самолетов такой схемы. Авторы документа предполагали, что подобные машины могли развивать скорости, близкие к околозвуковым, а при использовании необычной силовой установки — обладать еще более высокими характеристиками.

Среди возможных задач таких полетов американская разведка называла фоторазведку, проверку эффективности системы американских ПВО и попытку подорвать уверенность Вашингтона в преимуществе атомного оружия.

Публикация документов стала возможной после того, как с 8 мая власти США начали обнародовать обещанные американским лидером Дональдом Трампом архивы по теме НЛО. Уже опубликованы десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний, а Пентагон заявил, что новые материалы будут выходить каждые несколько недель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что НАСА удаляет НЛО с фотографий перед их публикацией.

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