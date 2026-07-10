Нож в шею: нижегородку арестовали после нападения на участкового

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Женщину отправили в СИЗО на два месяца.

В Нижнем Новгороде арестована местная жительница, которая напала с ножом на участкового. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 9 июля. Полицейский приехал к 42-летней женщине, чтобы доставить ее в отдел в качестве свидетельницы по уголовному делу. Во время разговора она внезапно напала на правоохранителя, нанеся удар ножом в область шеи, после чего скрылась с места преступления.

Женщину задержали по горячим следам. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу — ближайшие два месяца она проведет в следственном изоляторе.

Пострадавшего участкового госпитализировали. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Люблино задержали мужчину, подозреваемого в грабеже с использованием удочки. Злоумышленник ударил местного жителя по голове, украл мобильный телефон и деньги, которые находились в чехле смартфона.

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