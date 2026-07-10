В Большом театре опровергли информацию о госпитализации Гергиева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что народного артиста доставили в больницу.

Информация о госпитализации народного артиста РФ, генерального директора Большого театра, художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра России в Telegram-канале.

В театре подчеркнули, что Гергиев продолжает подготовку к ближайшим мероприятиям. В частности, Гергиев работает над спектаклями в Мариинском театре, а также предстоящими премьерами в Большом театре.

На исторической сцене в Москве 14 июля должна состояться премьера балета Родиона Щедрина «Анна Каренина», а 21 июля зрителям представят новую постановку оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Сам Гергиев также прокомментировал появившиеся сообщения. В разговоре с ТАСС он заявил, что находится дома и продолжает заниматься лечением.

«Нет, я дома. Лечусь и чуть работаю, от всех отдыхаю. И даю всем отдохнуть от себя», — сказал Гергиев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин объявил благодарность народному артисту РФ Валерию Гергиеву. Согласно документу, Гергиев получил благодарность за участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

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