Букмекеров в России обяжут предупреждать игроков о рисках азартных игр

Фото: 5-tv.ru

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Новые правила вступят в силу 1 сентября.

С 1 сентября 2026 года организаторы азартных игр в России будут обязаны размещать на сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, предупреждение о рисках. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства финансов РФ.

Также предупреждение должно быть размещено на видном месте при входе в букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

«Должна быть размещена следующая информация: «Участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости от азартных игр», — сообщили в Минфине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правоохранительные органы ликвидировали подпольный игорный клуб в подвале жилого дома в Москве. В помещении обнаружили соответствующее оборудование и внушительную сумму денег наличными. Полицейские задержали четырех работников клуба и допросили посетителей — около 30 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации азартных игр. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

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