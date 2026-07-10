«Давайте не нападать»: бывшая жена певца Иракли встала на его защиту

Фото, видео: Instagram*/lena_onfire; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Елена Гребенщикова вышла на связь после новостей о том, что модель Екатерина Лукьянова беременна от артиста.

Бывшая супруга певца Ираклия Пирцхалавы Елена Гребенщикова выступила в поддержку артиста после появления информации о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой. Женщина записала обращение к подписчикам и попросила не делать поспешных выводов о ситуации.

По словам Гребенщиковой, между ней и певцом сохраняются близкие отношения, а некоторые детали истории пока не могут быть раскрыты.

«Девчонки и мальчишки, наверное. Я знаю, что вы от меня все ждете комментариев по поводу ситуации с Иракли. Вместе мы или нет? Скажу, да, мы вместе», — сказала Елена.

Она подчеркнула, что не стремится привлекать внимание к происходящему и попросила пользователей не переходить к критике в адрес участников ситуации. Гребенщикова также отметила, что для нее эта тема связана прежде всего с личными обстоятельствами и общими детьми.

«Пожалуйста, давайте, как бы, не будем сейчас нападать ни на него, ни на кого другого. Я не хочу никого ни обвинять, и не оправдывать никого не хочу», — сказала она.

Екатерина Лукьянова заявила, что ожидает ребенка от Ираклия Пирцхалавы. В сетях модель опубликовала материалы, которые, по ее словам, подтверждают ее слова.

Лукьянова показала результаты медицинских исследований из клиники, а также фотографии и видео с артистом. Кроме того, девушка рассказала, что во время беременности певец перестал оказывать ей необходимую поддержку — как финансовую, так и эмоциональную.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ