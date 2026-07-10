Более 80 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие сезона

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Еще 14 территорий приходят финальную экспертизу.

83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Об этом несколько часов назад сообщили в Роспотребнадзоре.

Еще 14 сейчас проходят финальную экспертизу. Специалисты следят за состоянием береговой линии и качеством воды. На пляжи завезен чистый песок, в порядок привели уже 3,5 тысячи километров береговой линии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что терапевт Светлана Бурнацкая предупредила об опасности распространенного заблуждения о целебных свойствах морской воды для ран. По ее словам, заходить в море с порезом может быть рискованно для здоровья.

Врач пояснила, что морская вода не является стерильной, особенно вблизи пляжей, портов или после дождей, где скапливается множество бактерий и грибков. Соль в воде, вопреки мифу, раздражает поврежденную кожу и замедляет заживление. При этом она отметила, что риск заражения столбняком через воду крайне низок, но полностью исключать его нельзя, если рана была получена при контакте с песком или предметами на пляже.

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