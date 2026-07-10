Фото, видео: Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура/sztproc; 5-tv.ru

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Разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Плавучий ресторан в Санкт-Петербурге частично ушел под воду. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в акватории Малой Невы у набережной Макарова, дом 3, произошло частичное затопление плавучего ресторана «Aquarell Hall», — проинформировали в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет. Разлива нефтепродуктов тоже допущено не было. На судне проводятся работы по откачке воды.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по обеспечению безопасности эксплуатации объектов водного транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 9 июля эвакуировали посетителей. В здании была объявлена пожарная тревога. Причиной, по словам очевидцев, является возгорание на крыше.

Сообщение об инциденте в МЧС поступило в 16:10. Для борьбы с огнем было направлено 35 сотрудников и семь единиц спецтехники. Возгоранию в торговом центре был присвоен повышенный ранг сложности № 2.

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