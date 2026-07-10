Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сегодня практически невозможно активно пользоваться соцсетями и ни разу не наткнуться на очередной ролик с узнаваемой интонацией балерины.

Еще недавно фразы заслуженной артистки России Анастасии Волочковой становились поводом для обсуждений в светской хронике, а теперь превратились в полноценный интернет-феномен.

Высказывания балерины все чаще появляются в коротких роликах, мемах и пародиях, а пользователи соцсетей используют их как универсальные аудиодорожки для самых разных жизненных ситуаций.

Некоторые реплики давно вышли за пределы новостной повестки и начали жить собственной жизнью, набирая миллионы просмотров. Их цитируют, переозвучивают, накладывают на комичные видео и даже используют в рекламе.

Сегодня практически невозможно активно пользоваться соцсетями и ни разу не наткнуться на очередной ролик с узнаваемой интонацией балерины.

Как получилось, что звезда балета неожиданно стала одной из главных поставщиц мемов для российского интернета, и что она сама об этом думает — в материале 5-tv.ru.

От «дорогого просекко» до «двух яиц всмятку»: главные мемы Волочковой

За последние годы Анастасия Волочкова подарила интернету десятки вирусных фраз, которые давно вышли за рамки интервью. Многие из них стали самостоятельными мемами и теперь живут отдельной жизнью в соцсетях.

Одним из самых узнаваемых мемов стало знаменитое «дорогое просекко со свежей клубникой». Фраза мгновенно разошлась по соцсетям и сегодня используется всякий раз, когда хотят с иронией подчеркнуть роскошный образ жизни или высмеять попытки выглядеть слишком богато.

Не меньшую популярность приобрел и рассказ о рационе артистки. Будучи балериной, Анастасия сильно ограничивала себя в еде. «Два вареных яйца всмятку, салатные листики» — эта реплика превратилась в универсальный мем о правильном питании и бесконечных диетах. Пользователи регулярно используют этот звук в роликах о похудении, тренировках или, наоборот, рядом с кадрами обильных застолий.

Еще одна фраза, которую давно знает практически каждый пользователь соцсетей — «русская баня, ледяная купель». Волочкова повторяла ее настолько часто, что выражение стало ассоциироваться исключительно с ней. Сегодня его используют в шуточных видео о здоровом образе жизни, отдыхе и попытках «очиститься» после праздников.

Не остались без внимания и истории из личной жизни балерины. Рассказ о том, что Сулейман Керимов якобы снял для нее Большой театр, чтобы познакомиться, также ушел в народ.

«Для того, чтобы со мной познакомиться, он снял Большой театр целый, чтобы просто меня там увидеть», — рассказывала Анастасия.

Эти сюжеты пользователи вспоминают каждый раз, когда речь заходит о старых, но регулярно повторяющихся историях.

Во время одного из интервью Анастасия Волочкова, находясь в нетрезвом состоянии, резко отреагировала на вопрос журналистки о том, что думают о ней окружающие.

«Кто эти люди? Это *** на блюде, а не люди», — возмутилась балерина.

Следом прозвучала еще одна реплика, которая быстро стала вирусной.

«Таких друзей за *** и в музей», — говорила звезда.

Впоследствии именно эту фразу пользователи соцсетей начали массово использовать в мемах и коротких роликах, иронизируя над чужим мнением и токсичным окружением.

Постоянное возвращение к одним и тем же темам стало одной из причин популярности Волочковой в интернете. Пока одни знаменитости стараются постоянно придумывать новые инфоповоды, балерина годами повторяет уже знакомые публике фразы — и именно благодаря этому они превращаются в настоящую интернет-классику.

Что обо всем этом думает Анастасия Волочкова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ruВолочкова призналась, что с теплотой относится к неожиданной популярности среди молодежи в социальных сетях. По ее словам, новая волна внимания связана с выходом ее нового трека «А кто эти люди?», который основан на одной из ее самых известных фраз и быстро стал вирусным.

«Да, да, это очень приятно. У меня вышел новый трек, который называется „А кто эти люди?“, знаете, из крылатых фраз моих. И мне очень приятно, что он действительно среди молодежи популярен», — сказала Волочкова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Артистка рассказала, что недавно вернулась к концертной деятельности после перенесенной в Германии операции. По ее словам, восстановление заняло около трех с половиной месяцев, однако сейчас она уже вновь регулярно выходит на сцену. Волочкова отметила, что после каждого выступления ее встречают поклонники, которые исполняют вместе с ней новую песню.

«После каждого моего концерта, после операции, которую мы сделали в Германии три с половиной месяца назад, я уже в строю, я на сцене. <…> И люди ждут меня у служебного входа и поют эту песню прямо вот когда я выхожу», — поделилась балерина.

Кроме того, Волочкова сообщила, что композиция недавно вновь появилась на всех музыкальных платформах. По ее словам, пользователи социальных сетей активно записывают под нее видео, танцуют, создают юмористические ролики и используют трек в своих публикациях. Такое внимание аудитории, призналась артистка, вызывает у нее только положительные эмоции.

«И действительно, мне уже присылают в разных соцсетях ролики, которые записывают люди, танцуют, придумывают что-то смешное. И мне это правда очень приятно», — отметила она.

Говоря о молодых поклонниках, Волочкова пожелала им не бояться трудностей и настойчиво идти к своим целям. Она подчеркнула, что собственным примером старается показывать важность упорства, а также призвала сохранять доброту, милосердие и ценить близких людей.

«Я желаю не жалеть сил для достижения своей цели. <…> Сохраняйте в сердце доброту, милосердие. Быть добропорядочными и идти к своей цели светлым путем. Беречь близких, беречь тех людей, которым небезразлична их судьба. <…> И желаю всем, чтобы в окружении каждого были самые замечательные, светлые и прекрасные люди», — подчеркнула артистка.

Не все мемы одинаково смешны

Несмотря на то что интернет превратил Анастасию Волочкову в неиссякаемый источник мемов, сама балерина далеко не всегда относится к этому с юмором. Если шутки над ее крылатыми фразами она чаще игнорирует, то на насмешки над своим творчеством отвечает жестко.

Так произошло и после одного из недавних выступлений артистки. Фрагменты авторского шоу Волочковой стремительно разошлись по соцсетям, а пользователи принялись иронизировать над увиденным. В комментариях писали, что во время танца балерина тяжело дышит, а сама хореография напоминает «корпоратив в бухгалтерии».

Без ответа артистка это не оставила. В личном блоге Волочкова подчеркнула, что уже вписала свое имя в историю русского балета, а критика, по ее мнению, продиктована завистью.

«Для меня большая гордость в том, что, как бы от зависти ни злословили недалекие творчеством люди, могу сказать: есть неоспоримый факт — я уже вошла в историю как выдающаяся русская балерина. На сегодняшний день самая узнаваемая балерина», — написала она.

Балерина также напомнила, что в 50 лет в любом случае невозможно танцевать так, как в 25, и тут еще сказывается перенесенная операция на ноге. Однако, по ее словам, это не мешает ей продолжать выходить на сцену. В завершение Волочкова резко обратилась к критикам, предложив им хотя бы примерить пуанты, намекнув, что тогда повод посмеяться появится уже у нее.

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