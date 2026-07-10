СК: организованы дополнительные точечные поиски семьи Усольцевых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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За почти год с момента их пропажи около 1,5 тысячи человек предпринимали попытки их найти.

Организованы дополнительные точечные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

«В целях установления местонахождения семьи Усольцевых региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия, которые идут с 9 до 12 июля 2026 года», — уточнили в ведомстве.

Супружеская пара Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь и собака пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края. Они отправились в поход к горе Буратинка, оставив свой автомобиль на окраине поселка Кутурчин. После этого о судьбе семьи ничего не известно.

Были организованы масштабные поиски, в которых принимали участие около 1,5 тысячи человек. Среди них были спасатели, сотрудники полиции и СК, а также волонтеры. Но найти пропавших так и не удалось.

Рассматривались разные версии того, что с Усольцевыми могло произойти. Предпологались и несчастные случаи, и криминал, и побег в другую страну. Позднее последние две версии были опровергнуты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналисты проверили мобильную связь на предположительном маршруте Усольцевых. От пропавшей семьи с начала похода не поступало сообщений или звонков.

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