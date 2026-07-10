«Они мной гордятся»: принц Гарри раскрыл подробности о Меган Маркл и их детях

Принц Гарри рассказал о том, как Меган Маркл и их дети относятся к его работе

Фото: www.globallookpress.com/Tarasov

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Интервью состоялось в Бирмингеме.

Герцог Сассекский рассказал, что супруга Меган Маркл и их дети — семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет — гордятся его работой и поддерживают проекты, связанные с «Играми непобедимых». Этим он поделился во время эфира программы This Morning, передает The Sun.

Интервью состоялось в Бирмингеме, где Гарри участвовал в мероприятии, посвященном подготовке к «Играм непобедимых» 2027 года. Принц появился в эфире без супруги и детей, но подчеркнул, что постоянно чувствует их поддержку.

«Они очень мной гордятся. Я их люблю», — сказал Гарри, отвечая на вопрос о семье.

Во время мероприятия герцог Сассекский также попробовал себя в новых спортивных дисциплинах, включая лазертаг, баскетбол на колясках и пиклбол. Гарри выглядел расслабленным и шутил со спортсменами.

Почему Меган и дети не появились рядом с Гарри

Меган Маркл, Арчи и Лилибет не присоединились к принцу во время публичных мероприятий в Лондоне и Бирмингеме. Ранее представители семьи связывали изменение планов с вопросами безопасности в Великобритании.

По данным СМИ, герцогиня и дети могут находиться в Европе и присоединиться к Гарри в частном порядке. Но официального подтверждения их поездки в Великобританию пока нет.

Сообщалось также, что Гарри хотел организовать встречу Арчи и Лилибет с королем Карлом III. Дети не виделись с дедушкой в Великобритании с 2022 года. Однако договоренности о семейной встрече публично не подтверждались.

Принц Гарри основал «Игры непобедимых» в 2014 году. Соревнования предназначены для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения или заболевания во время службы.

Герцог продолжил заниматься проектом после того, как в 2020 году вместе с Меган отказался от обязанностей члена королевской семьи и переехал в США.

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