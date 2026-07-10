Пассажира засосало в иллюминатор на высоте шести тысяч метров

Фото: 5-tv.ru

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В самолете произошла разгерметизация из-за отделившейся части двигателя.

На борту лайнера Ryanair, следовавшего из Греции в Германию, на высоте около шести тысяч метров и 61-летнего мужчину частично затянуло в иллюминатор. Об этом сообщило издание Bild.

Разбилось окно, произошла разгерметизация — голова и плечи пассажира торчали из отверстия. Очевидцы сообщили, что супруга несколько минут держала его за ноги, пока другие пассажиры не втащили его обратно в салон.

Предварительная причина — отделившаяся часть двигателя, пробившая иллюминатор. Пилот объявил экстренную ситуацию и принял решение немедленно возвращаться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в Салониках спустя час с небольшим после вылета.

Пострадавшего госпитализировали с травмами шеи, множественными ссадинами и ожогами от стекла. Еще четверо пассажиров получили помощь на месте из-за сильного стресса. Представитель Ryanair подтвердил факт происшествия и сообщил, что резервный борт доставил остальных пассажиров в пункт назначения. Авиационные власти начали расследование причин случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время тренировочного полета в Аргентине студентка-пилот самостоятельно посадила самолет.

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