Песков: Россия продолжит обсуждать с Турцией дальнейшую судьбу комплексов С-400

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Поводом стали сообщения о возможной продаже систем одной из стран Персидского залива.

Москва поддерживает контакты с Анкарой по вопросу дальнейшей судьбы поставленных Турции зенитных ракетных комплексов С-400 и намерена продолжать это взаимодействие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будет продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос относится к числу наиболее чувствительных.

Поводом для обсуждения этой темы стала публикация газеты Hürriyet, которая со ссылкой на собственные источники сообщила, что Турция рассматривает возможность продать российские зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Росатом» планирует запустить атомную электростанцию «Аккую» в Турции до конца 2026 года. Все работы на объекте находятся на финишной прямой. В частности, идут допусковые операции, а основным остается вопрос подключения станции к электросети.

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