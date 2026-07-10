Денис Клявер опубликовал фото с отцом в день рождения Ильи Олейникова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На снимке музыкант запечатлен маленьким мальчиком. «Ты все видишь»: Денис Клявер опубликовал фото с отцом в день рождения Олейникова

Певец Денис Клявер в день рождения своего покойного отца, народного артиста России Ильи Олейникова, на личной странице в социальной сети опубликовал снимок, на котором он запечатлен маленьким мальчиком рядом со знаменитым родителем.

«С Днем Рождения, Папочка. Любимый дедушка, муж, друг и обожаемый всеми артист! Ты все видишь. Ты все знаешь. А мы все стараемся тебя радовать», — подписал фото исполнитель.

Фото: Instagram*/denisklyaver

Илья Олейников ушел из жизни в ноябре 2012 года. Всенародную любовь ему принесло культовое юмористическое шоу «Городок», которое он вел вместе с Юрием Стояновым. Их дуэт стал символом целой телеэпохи.

Единственный сын артиста Денис Клявер пошел по творческому пути — он известен как экс-участник группы «Чай вдвоем» и успешный сольный исполнитель. Сегодня музыкант воспитывает троих детей и бережно хранит наследие отца.

Ранее Денис Клявер рассказал о том, что в будущем, если ему выпадет шанс, то он хотел бы сыграть в романтической комедии, но есть важное условие — на камеру он целоваться не будет.

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