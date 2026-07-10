«Друзья сказали»: Рианна может быть беременна двойней

Певица Рианна может быть снова беременной

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jan De Meuleneir

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Артистка официально не подтвердила эту информацию, но звездная тусовка уже уверена в скором пополнении в ее семье.

Певица Рианна (Робин Рианна Фенти) может быть беременна двойней. Об этом сообщила владелица сети салонов красоты и бьюти-блогер Ксения Шипилова в своем Telegram-канале.

«Друзья из Лос-Анджелеса сказали, что Рианна беременна двойней. Не будет вам песен и новых альбомов!» — написала Шипилова.

Новая волна обсуждений появилась после того, как Рианну заметили на прогулке в Нью-Йорке вместе с рэпером A$AP Rocky (Ракимом Ательсоном Майерсом). Певица выбрала свободное сине-белое платье макси в полоску. После этого интернет-пользователи начали предполагать, что пара снова ждет ребенка.

Сейчас Рианна и A$AP Rocky воспитывают троих детей: четырехлетнего сына RZA Ательстона, двухлетнего сына Риота Роуза и дочь Роки Айриш, которая родилась осенью прошлого года.

При этом информация о возможной беременности пока официально не подтверждена. В сети отмечают, что словам Шипиловой доверяют, поскольку она считается человеком, вхожим в звездную тусовку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американская актриса Энн Хэтэуэй беременна в третий раз.

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