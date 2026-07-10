«Еда не задерживается»: Лерчек сильно похудела после восьмой химиотерапии

Лерчек похудела на три килограмма после восьмой химиотерапии

Фото, видео: MAX/Луис Сквиччиарини/id772840504265_biz; 5-tv.ru

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Блогер откровенно призналась, с какими испытаниями ей приходится сталкиваться во время лечения.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сильно похудела после восьмого курса химиотерапии. Видео с ее признанием опубликовал возлюбленный блогера Луис Сквиччиарини в канале в мессенджере МАКС.

«Обычно мы показываем, когда Валерия чувствует себя хорошо, потому что мы считаем, что не надо все время показывать, когда она плохо себя чувствует, но это часто», — сказал Луис.

Сама Чекалина призналась, что после восьмой химиотерапии столкнулась с серьезным ухудшением состояния. Она рассказала, что сильные боли в животе сопровождались проблемами с пищеварением, из-за чего за несколько дней она потеряла три килограмма.

«За три дня я потеряла три килограмма, потому что еда вообще во мне не задерживается. <…> Но справляемся с этой болью, и осталась еще девятая химия, последняя, и уже будем восстанавливать и кровь, и микрофлору», — поделилась Валерия.

Луис предположил, что причиной такого состояния мог стать накопительный эффект препаратов, применяемых во время лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Чекалина пропустила заседание Гагаринского районного суда Москвы из-за болезни. Дата следующего судебного заседания пока не определена. Лерчек, а также ее экс-супруга Артема Чекалина и бизнес-компаньона Романа Вишняка обвинили в нелегальном выводе за рубеж свыше 250 миллионов рублей.

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